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Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают артиллерию натовского образца под Сватово в ЛНР

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Yevhenii Zavhorodnii/Reuters

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооруженных формирований Украины, которые идут в основном в темное время суток», — сказал Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он также отметил, что в основном ВСУ стягивают артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы к ним.

Ранее сообщалось, что подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад украинской армии с начала февраля потеряли на Купянском направлении не менее пяти американских гаубиц М777 калибра 155 мм.

До этого официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявлял, что российские военные уничтожили за сутки до 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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