Минобороны РФ сообщило об уничтожении 12 беспилотников ВСУ за сутки

Российское Министерство обороны сообщило, что за минувшие сутки отечественные системы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в тексте ежедневного брифинга.

В ведомстве отметили, что беспилотные летательные аппараты были сбиты недалеко от населенных пунктов Пологи Запорожской области и Берестовое в Харьковской области, а также в районах Еленовки, Евгеновки, Кременца, Спартака, Никольского и Ивановки Донецкой народной республики и Кременной, Петровского и Залимана Луганской народной республики.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что украинский беспилотник, несущий взрывчатку, атаковал подстанцию «Транснефть-Дружба» в поселке Разумное Белгородского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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