Россия начала применять новейшие управляемые полуторатонные бомбы УПАБ-1500Б

В рамках специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России начали применять новые мощнейшие полуторатонные бомбы УПАБ-1500Б. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Эта управляемая планирующая авиационная бомба массой 1525 кг наводится с помощью инерциально-спутниковой системы. Она может поражать на дальность до 50 км особо прочные объекты военной инфраструктуры. Эта бомба способна пробивать железобетонные командные пункты усиленного типа.

В публикации указывается, что эти бомбы в данный момент используют для ударов по укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Авдеевки. Отмечается, что УПАБ-1500Б впервые продемонстрировали только в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Вооруженные силы России начали поставлять тепловизоры нового образца для танков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.