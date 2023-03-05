В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины в 06:00 выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм.

Через пять минут украинские военнослужащие нанесли удар по Горловке, выпустив два снаряда калибра 155 мм.

Ранее жительница Горловки в Донецкой народной республике была ранена при обстреле со стороны украинской армии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.