Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении.

«Из районов населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка отмечено выдвижение <…> групп противника», — сказал он.

Марочко предположил, что украинские диверсанты намерены собрать информацию о российских войсках и выявить слабые места в обороне.

В конце февраля в Минобороны Российской Федерации сообщили, что российские военные ликвидировали шесть украинский диверсионных групп на Купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.