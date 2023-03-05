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РИА Новости: десантники в ЛНР поразили из минометов наблюдательный пункт и пехоту противника

Российские десантники в зоне специальной военной операции в Луганской народной республике (ЛНР) нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и группе пехоты украинских войск.

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 мм.

«Первая цель была плановая – наблюдательный пункт противника. Цель была поражена, активность была прекращена», – рассказал командир минометной батареи с позывным «Герань».

Кроме того, по его словам, была ликвидирована группа пехоты.

Он добавил, что артиллеристы работают точно, эффективно принимая корректировки от наблюдательных пунктов.

Ранее сообщалось, что Су-25 ВКС России нанесли удар по противнику в Авдеевке фугасными авиабомбами.

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