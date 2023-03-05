КНР увеличит в 2023 году оборонный бюджет до $224,85 млрд

Китай в 2023 году собирается увеличить оборонный бюджет до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд). Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Об этом сообщает ТАСС.

«Расходы на национальную оборону — 1,553 трлн юаней с увеличением на 7,2%», — говорится в документе.

Также отмечается, что власти Китая намереваются в этом году ускорить программу модернизации китайской Народно-освободительной армии и усилить боевую подготовку войск.

Вместе с тем в ноябре прошлого года председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Вашингтон за счет укрепления своего военного потенциала не допустит превращения армии Китая в самые мощные в мире вооруженные силы.

В сентябре новостной портал Business Insider назвал пять стран, которые невозможно завоевать. В их числе оказались Китай и Россия.