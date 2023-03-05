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В СЦКК заявили, что ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов

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Marko Djurica/Reuters

Украинская армия за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 40 боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«На Донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На Горловском — девять обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм. Выпустив 40 единиц различных боеприпасов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что обстрелу подверглись районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка.

Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, также сообщается о четырех пострадавших.

3 марта в ДНР сообщали, что Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту Андреевка американскую ракету AGM-88 HARM.

Ранее жительница Горловки в Донецкой народной республике была ранена в результате обстрела со стороны украинской армии. Кроме того, были повреждены здание ДК «Комсомолец», ЛЭП и жилые дома.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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