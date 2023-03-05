В СЦКК заявили, что ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов

Украинская армия за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 40 боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«На Донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На Горловском — девять обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм. Выпустив 40 единиц различных боеприпасов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что обстрелу подверглись районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка.

Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, также сообщается о четырех пострадавших.

3 марта в ДНР сообщали, что Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту Андреевка американскую ракету AGM-88 HARM.

Ранее жительница Горловки в Донецкой народной республике была ранена в результате обстрела со стороны украинской армии. Кроме того, были повреждены здание ДК «Комсомолец», ЛЭП и жилые дома.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.