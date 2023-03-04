Концерн Rheinmetall намерен купить у Швейцарии для Украины около 100 танков Leopard 1

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен купить у швейцарской компании Ruag, специализирующейся на аэрокосмической и оборонной промышленности, порядка 100 танков Leopard 1 для дальнейшей отправки на Украину. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger.

В материале указывается, что Ruag в 2016 году приобрела у Италии 96 бывших в употреблении танков Leopard 1, которые не были исправны на момент сделки. Швейцарская компания хотела их перепродать либо пустить на запчасти. Но теперь, по оценке газеты, старые танки вновь стали востребованы из-за спецоперации на Украине.

Как сообщается в статье, в Ruag подтвердили желание Rheinmetall приобрести танки и впоследствии доставить их на Украину. Но госсекретариат Швейцарии по экономике наложил вето на реализацию сделки по юридическим причинам.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что провел многообещающие переговоры с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков.