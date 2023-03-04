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Глава Минобороны РФ Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» на Южно-донецком направлении, в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На командном пункте министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по обстановке и действиям российских войск в зоне спецоперации.

В ходе инспекции генерал армии особое внимание уделил организации всестороннего обеспечения войск группировки «Восток», в том числе условий для безопасной дислокации личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений, рассказали в Минобороны.

Шойгу также вручил государственные награды военнослужащим.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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