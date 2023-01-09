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Atlantico: США и Европе предрекли «дикие» потери в случае войны с Россией

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в беседе с Atlantico заявил, что Запад проиграет, если между ним и Россией с ее союзниками будет война.

»НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение», — сказал он.

По словам эксперта, в лучшем случае они одержат «пиррову победу — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом» для собственного авторитета. При этом Россия, Китай, КНДР, Иран, Индия и Турция, добьются «победы», если они объединятся, считает он.

По его мнению, чтобы это предотвратить, необходимо остановить «враждебное наступление» РФ и ее единомышленников.

Также Дини отметил, что настоящий многополярный мир возникнет при поражении западного блока. В таком случае к власти придут страны с настоящей демократией, а не старые ведущие мировые державы, указал он.

Дини добавил, что ко всему прочему, страны Североатлантического альянса поставили Украине большую часть своего вооружения, и многие мировые лидеры заявили о необходимости увеличить военное финансирование украинского государства. В случае столкновения с Россией Запад будет вынужден в срочном порядке восстанавливать арсенал, что отнимет очень много времени и средств, подчеркнул эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны «проиграли» с самого начала специальной военной операции России на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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