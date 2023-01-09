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Американский генерал Бирман сообщил об укреплении военного сотрудничества США с Японией

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Chiang Ying-ying/AP

Командир 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, дислоцирующегося на японском острове Окинава, генерал-лейтенант Джеймс Бирман заявил, что его страна расширяет оборонное партнерство с Японией на фоне возможного конфликта на Тайване. Соответствующее заявление он сделал в беседе с британской газетой Financial Times.

По словам военачальника, сотрудничество в военной сфере между Вашингтоном и Токио «росло по экспоненте» за последний год. Он указал, что Соединенные Штаты собираются использовать опыт конфликта на Украине и еще до начала боевых действий в целях сдерживания Китая начать проводить обучение японских военнослужащих, заранее поставить им оружие и определить места дислокации командного состава.

«Мы называем это организовать театр [боевых действий]. И мы организуем его в Японии, на Филиппинах и в других местах», — сказал Бирман.

Он также высказался о возможной операции КНР в отношении Тайваня. По словам военачальника, США смогут заблаговременно узнать о готовящихся военных действиях.

«Когда вы говорите о сложностях, о размахе операций, которые они (Китай. — «Газета.Ru») должны будут провести, скажем, вторжение на Тайвань, то в этом случае будут сигналы и предупреждения <...>, которые позволят нам занять позиции и быть максимально подготовленными», — указал Бирман.

Ранее бывший замглавы Минобороны Японии Кадзухиса Симада заявил, что прямое столкновение между Китаем и Тайванем является лишь вопросом времени.

Отношения между Китаем и Китайской республикой (Тайвань) обострились в начале августа 2022 года, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Тайбэй. В Пекине тогда назвали визит Пелоси «фарсом», попутно раскритиковав американские власти за нарушение устоявшегося статус-кво по тайваньскому вопросу. На следующий день после того, как Пелоси покинула остров, китайская армия и флот начали масштабные учения вокруг Тайваня.

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