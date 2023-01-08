Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны привели данные о количестве обстрелов ВСУ за время рождественского перемирия

МО РФ: украинские военные открывали огонь за минувшие сутки более 140 раз

Минобороны РФ сообщило, что в Запорожской области за сутки действия режима прекращения огня, введенного российской стороной на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, Вооруженные силы Украины открывали огонь 89 раз.

По информации ведомства, на Херсонском и Криворожском направлениях ВСУ совершали обстрелы 55 раз.

«Ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что в ответ на гибель российских военных в Макеевке из-за обстрела украинскими Вооруженными силами российская армия провела «операцию возмездия», уничтожив около 600 украинских бойцов в Краматорске.

В настоящее время на территории Украины продолжается специальная военная операция РФ, целями которой президент РФ Владимир Путин назвал помощи народу Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию киевского режима.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть