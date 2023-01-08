В Минобороны привели данные о количестве обстрелов ВСУ за время рождественского перемирия

Минобороны РФ сообщило, что в Запорожской области за сутки действия режима прекращения огня, введенного российской стороной на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, Вооруженные силы Украины открывали огонь 89 раз.

По информации ведомства, на Херсонском и Криворожском направлениях ВСУ совершали обстрелы 55 раз.

«Ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что в ответ на гибель российских военных в Макеевке из-за обстрела украинскими Вооруженными силами российская армия провела «операцию возмездия», уничтожив около 600 украинских бойцов в Краматорске.

В настоящее время на территории Украины продолжается специальная военная операция РФ, целями которой президент РФ Владимир Путин назвал помощи народу Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию киевского режима.