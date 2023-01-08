СЦКК: украинские военные обстреляли город Зугрэс в ДНР из «Точки-У»

Украинские военные, по предварительным данным, обстреляли город Зугрэс в Донецкой народной республике из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 7:00», — уточнили в ведомстве.

Стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили не менее одной ракеты из ОТРК «Точка У». Речь об обстрелах по направлению в сторону города Зугрэс.

Данных о пострадавших или погибших при последнем обстреле ВСУ сейчас нет.

Зугрэс расположен в 26 км к востоку от Макеевки.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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