Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины

Воздушную тревогу второй раз за ночь объявили в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, также тревога звучит в Кировоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее сирены звучали в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в районах ДНР и Запорожской области, которые подконтрольны украинским властям. Позже воздушная тревога была отменена.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева. Он отметил, что там «громко», и заявил, что ему сообщили о «как минимум четырех» взрывах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников