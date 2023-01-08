Осужденную в 2001 году за шпионаж в пользу Кубы аналитика Пентагона освободили из тюрьмы

Бывшая сотрудница военной разведки США, аналитик Пентагона Ана Белен Монтес, которая в 2002 году получила 25 лет заключения за шпионаж в пользу Кубы, освобождена из тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем Скотта Тейлора.

По данным агентства, на момент освобождения Монтес исполнилось 65 лет.

Прокуратура считает, что Монтес раскрыла личности четырех агентов США под прикрытием кубинским властям а также передала Кубе особо секретные сведения о способах наблюдения США за кубинским оружием. По совокупности обвинений ей грозил смертный приговор.

В 2002 году Монтес пошла на сделку со следствием, признала себя виновной в сговоре с целью шпионажа и была приговорена к 25 годам тюремного заключения.

Следствие считает, что Монтес была завербована кубинской разведкой в период с 1979 по 1985 годы, когда она работала в отделе свободы информации в Министерстве юстиции США, после чего ее попросили найти работу, на которой есть доступ к более полезной для Кубы информации.

С 1985 года Монтес начала работать в Агентстве военной разведки и считалась ведущим аналитиком по кубинским вооруженным силам.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от контрразведки жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, а также выявлять предателей и шпионов.