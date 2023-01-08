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Бывшие главы Госдепа и Пентагона Райс и Гейтс заявили, что Россия не отдаст новые регионы

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Andrew Harnik/AP

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс вместе с экс-главой Пентагона Роберт Гейтс в совместном материале для The Washington Post признали, что Россия не отдаст новые регионы.

По мнению Райс, если российская сторона не добьется успеха в этом году, то она будет добиваться сохранения контроля над позициями на востоке и юге Украины, которые в дальнейшем «плацдармом для возобновления наступления».

Райс и Гейтс также напомнили, что с момента воссоединения Крыма с Россией прошло более восьми лет, а это значит, что российские власти готовы проявить стратегическое терпение в любом случае.

Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как ему поставят новое вооружение.

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