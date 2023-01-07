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В ЛНР рассказали о приказе ВСУ оставить город Соледар

Помощник главы МВД ЛНР Киселев считает, что ВСУ оставят город Соледар в ближайшее время

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AP

Украинские военные вскоре могут оставить город Соледар, находящийся в Донецкой народной республике, уверен помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление», — информировал Киселев.

Точных сведений, когда Вооруженные силы Украины покинут Соледар, в настоящий момент не приводится.

Другие подробности по ситуации в регионе Киселев не уточнил.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее предприниматель, создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал о близости ЧВК «Вагнер» к взятию Соледара.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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