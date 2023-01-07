Комбат ДНР Ходаковский заявил, что ВСУ «вдруг взбесились» накануне Рождества

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский в своем Telegram-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вдруг взбесились» накануне Рождества.

«Противник <...> начал палить из всего, что стреляет. Приступ прошел внезапно, как и начался — ничего за ним не последовало, — но все еще долго стояли на ушах. Сложилось такое впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству», — поделился комбат.

Ранее в ДНР сообщали, что украинские военные второй раз за утро 7 января обстреляли Макеевку. Украинские военные продолжили игнорировать инициативу РФ о начале действия режима прекращения огня на Рождество.

До этого временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что украинским властям, не поддержавшим предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении ведения огня в Рождество, чужды человеческие ценности.