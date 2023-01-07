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Global Times: Запад использует Украину, чтобы сбить Россию с ног

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RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

Страны Запада используют Украину, чтобы сбить Россию с ног, пишет китайское издание Global Times.

По словам авторов статьи, решение президента Украины Владимира Зеленского отвергнуть предложенное президентом РФ Владимиром Путиным Рождественское перемирие показало, что конфликт на Украине может зайти в тупик.

«Условия для мирных переговоров между Россией и Украиной еще далеко не созрели, поскольку оружейная помощь Украине показала, что Запад по-прежнему пытается использовать любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию», — говорится в публикации.

Эксперты издания полагают, что тупиковая ситуация на полях сражений сохранится до тех пор, пока все стороны конфликта, в том числе США и НАТО, не сядут за стол переговоров.

Ранее итальянская газета La Repubblica писала, что США давят на Италию в вопросе поставок оружия Украине.

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