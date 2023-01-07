В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению, в 06:00 по московскому времени был зафиксирован обстрел по направлению город Константиновка — город Макеевка (Горняцкий район). Уточняется, что было выпущено шесть ракет из РСЗО.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 7 января была ранена мирная жительница.

По информации представительства ДНР в СЦКК, всего по Горловке было выпущено 13 снарядов натовского калибра 155 мм.

До этого сообщалось, что в ночь на 7 января ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 мм по поселку Гольмовский в ДНР.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».