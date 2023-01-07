Bloomberg: США снизили активность кораблей ВМС в Тайваньском проливе до минимума с 2018 года

США по итогам 2022 года снизили активность в Тайваньском проливе, сократив количество проходов военных кораблей между материковым Китаем и островом Тайвань до минимума с 2018 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, всего за 2022 год через пролив прошло девять военных кораблей Седьмого флота США. Также США осуществили четыре «операции по свободной навигации» в Южно-Китайском море, что оказалось наименьшим за шесть лет.

Агентство подчеркивает, что сокращение количества проходов через пролив или через Южно-Китайское море может быть способом снижения конфликта для США.

Ранее в пресс-службе Седьмого флота США заявили, что американский эсминец прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону.

До этого стало известно, что ракетный крейсер Chancellorsville Военно-морских сил Соединенных Штатов без разрешения правительства КНР зашел в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море недалеко от островов Наньша. Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли обвинил военных США в нелегальном вторжении в китайские воды.