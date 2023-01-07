В ДНР сообщили об обстреле ВСУ поселка Гольмовский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 мм по поселку Гольмовский в Донецкой народной республике (ДНР) в ночь на 7 января. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

По информации СЦКК, обстрел происходил с 00:01 до 00:10 по московскому времени со стороны Дзержинска.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинская армия в седьмой раз обстреляла ДНР после объявленного Россией режима тишины. По его информации, Вооруженные силы Украины в 17:30 мск совершили обстрел Кировского района Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».