Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Талибан»* резко отреагировал на признание принца Гарри в убийстве афганцев

close
100%
John Stillwell/AP

Исполняющий обязанности советника министра внутренних дел движения «Талибан» (организация запрещена в России) Анас Хаккани резко отреагировал на признание британского принца Гарри в убийстве афганцев во время военной службы. Об этом сообщает телеканал 9News.

«Мистер Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди; у них были семьи, которые ждали их возвращения», — приводит телеканал слова Хаккани.

При этом представитель «Талибана» заметил, что «среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях».

Ранее сообщалось, что принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом он написал в книге мемуаров «Запасной», выход которой намечен на 10 января.

По словам Гарри, это «не наполняло его удовлетворением», но он также «и не испытывал стыд».

Британский принц провел в армии десять лет. Он отслужил в Афганистане два срока.

*   организация запрещена в России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть