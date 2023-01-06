«Талибан»* резко отреагировал на признание принца Гарри в убийстве афганцев

Исполняющий обязанности советника министра внутренних дел движения «Талибан» (организация запрещена в России) Анас Хаккани резко отреагировал на признание британского принца Гарри в убийстве афганцев во время военной службы. Об этом сообщает телеканал 9News.

«Мистер Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди; у них были семьи, которые ждали их возвращения», — приводит телеканал слова Хаккани.

При этом представитель «Талибана» заметил, что «среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях».

Ранее сообщалось, что принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом он написал в книге мемуаров «Запасной», выход которой намечен на 10 января.

По словам Гарри, это «не наполняло его удовлетворением», но он также «и не испытывал стыд».

Британский принц провел в армии десять лет. Он отслужил в Афганистане два срока.