Минобороны России показало подготовку танковых экипажей Т-90 в зоне СВО

Минобороны России показало кадры подготовки экипажей модернизированных танков Т-90 в зоне проведения специальной военной операции. Видеозапись размещена в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах показана стрельба из пулемета «Корд», движение по пересеченной местности со стрельбой из основного орудия

По словам командира танка с позывным «Светлый», у Т-90 по сравнению с Т-72 система управления огнем стала лучше. Кроме того, обновился пулемет - вместо МСВТ (пулемет Никитина-Соколова-Волкова танковый) появился 12,7-мм «Корд» с электроспуском.

«Добавился новый прицел, тепловизор, добавился захват цели. Это позволяет более точно вести огонь. То есть, не нужно приглядываться, не нужно долго думать. Времени на все процессы уходит гораздо меньше, и противника видно гораздо лучше», - рассказал «Светлый».

Также, по его словам, на Т-90 установлены камеры с каждой стороны, позволяющие механику-водителю контролировать обстановку вокруг танка.

«До этого у нас были Т-72 первой модификации. По сравнению с этим танком это уже, можно сказать, другой уровень. Все электронное, все очень-очень хорошо», - подчеркнул механик-водитель с позывным «Броня».

Он также отметил наличие у танка голосовой системы оповещения, которая предупреждает экипаж о неисправностях. Сам танк движется «плавнее, легче управляется, скорость быстрее набирается».

«Уверенности больше в нем, чем в «семьдесят двойке». То, что активная защита, это очень-очень хорошо. На «семьдесят двойках» приходилось и механику, и командиру, и всем смотреть во все стороны сразу. А здесь уже только вперед», — отметил механик-водитель.

Ранее сообщалось, что Челябинский тракторный завод («ЧТЗ—Уралтрак») отчитался о выполнении в полном объеме гособоронзаказа по выпуску танковых двигателей и запчастей к ним.

Продукцией компании оснащают танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ».