В ФРГ приняли к сведению поручение Путина о прекращении огня на Рождество

Власти Федеративной Республики Германия приняли к сведению поручение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество, но все еще настаивают на том, чтобы российские войска покинули Украину. Такой ответ на запрос ТАСС дал представитель кабинета министров ФРГ.

Представитель отметил, что любое прекращение огня сохраняет человеческие жизни, однако России «нужно вывести войска» с Украины.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

В Кремле уточнили, что президент принял во внимание призывы патриарха Кирилла о режиме прекращения огня на Рождество.

Также в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, так как «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».