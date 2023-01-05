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РИА Новости: «Терминаторы» выезжают два-три раза в день, выполняя боевые задачи в Донбассе

РИА Новости: БМПТ «Терминатор» два-три раза в день выезжают на боевые задачи в рамках СВО

Командир роты боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Западной группировки войск Вооруженных сил РФ заявил, что техника выполняет по два-три выезда в день, осуществляя задачи на Сватовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши машины БМПТ работают в основном во взаимодействии с танками Т-80БВ. Выходят работать парами. Выходят на задачу, отрабатывают и благополучно возвращаются назад. Пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова», — сказал командир.

Ранее он заявлял, что украинские войска применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении.

До этого военнослужащий говорил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинской армии на Сватовском участке фронта в Донбассе. Он пояснял, что Вооруженные силы Украины используют как тактику артиллерийских ударов, так и пытаются проникнуть на российскую подконтрольную территорию малыми диверсионными группами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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