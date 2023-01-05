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Пушилин: почти всех раненых при обстреле в Макеевке отправили в другие регионы России

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РИА Новости

Большинство военнослужащих, пострадавших при обстреле в Макеевке, отправлены на лечение в другие регионы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Он добавил, что посетил раненых бойцов с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в больницах Ростовской области и Донецкой Народной Республики.

Сейчас же все пострадавшие в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS уже переведены в другие регионы России.

Пушилин написал в своем Telegram-канале, что пострадавшие были доставлены в больницы максимально оперативно. Это позволило своевременно оказать им экстренную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял решение о награждении шестерых российских военных, которые спасали сослуживцев после удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по Макеевке в ДНР.

Как сообщило Минобороны РФ, в результате обстрела Макеевки на территории ДНР со стороны ВСУ погибли 89 российских военнослужащих. По данным ведомства, удар был нанесен 1 января шестью реактивными снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом российские средства ПВО сбили два снаряда. В ведомстве отметили, что родным и близким погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

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