В «Ростех» войдут свыше 10 военных заводов

В государственную корпорацию «Ростех» войдут свыше десяти военных заводов боеприпасов и спецхимии. Соответствующее распоряжение правительства размещено на портале правовой информации.

Как указывается в документе, «преобразовать федеральные казенные предприятия по перечню согласно приложению в акционерные общества», 100% акций которых «находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса» России госкорпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Речь идет о таких предприятиях, как Алексинский химический комбинат в Тульской области, «Анозит» в Новосибирской области, завод «Авангард» в Башкирии, завод имени Морозова в Ленинградской области, завод имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области, комбинат «Каменский» в Ростовской области, Пермский пороховой завод, ФКП «Самарский завод «Коммунар», Саранский механический завод, Тамбовский пороховой завод, федеральный центр двойных технологий «Союз» в Московской области, а также Казанский государственный казенный пороховой завод, НПО «Казанский завод точного машиностроения», государственный НИИ химических продуктов в Татарстане.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году будут созданы три новых военных ремонтных завода.