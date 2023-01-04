Express: развертывание Россией ракет «Циркон» создаст угрозу морской обороне НАТО

Решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут поражать цели на расстоянии тысячи километров, прорвет морскую оборону НАТО. Об этом говорится в публикации британской газеты Express.

«Развертывание Россией гиперзвуковых ракет <…> способно пробить морскую оборону Североатлантического альянса», — сказано в материале.

В свою очередь, директор Института кризисных исследований Марк Алмонд выразил мнение, что российский лидер смог с помощью подобных передовых разработок помешать Западу «зайти слишком далеко» на Украине и вывести конфликт на более масштабный уровень.

4 января Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» надежно защищает безопасность России. Как считает глава государства, у «Циркона» нет аналогов в мире.

Путин в среду в видеоформате поучаствовал в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащен гиперзвуковыми и крылатыми ракетами «Циркон».

До этого сообщалось, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Выход фрегата в море запланирован на январь 2023 года. Боевые задачи фрегат будет решать, имея на борту ракеты «Циркон».

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный полет с маневрированием в атмосфере. Она способна уничтожать и надводные, и наземные цели.

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