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Минобороны Польши: Варшава купила еще 116 американских танков Abrams

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Global Look Press

Польша купила у США еще 116 танков Abrams. Об этом сообщает польское министерство обороны.

«Министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку 116 танков М1А1 Abrams для Войска польского <...> (танки. — «Газета.Ru») будут приспособлены к требованиям вооруженных сил Республики Польша, а также сопутствующей техники, в том числе машин технического обеспечения и машин управления», — говорится в сообщении Минобороны.

Сообщается, что вместе с танками поляки получат запчасти, расходные материалы, передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Кроме того, американская сторона подготовит инструкторов, экипажи боевых машин и технический персонал.

Ранее сообщалось, что НАТО перебросила в Польшу 700 единиц техники, включая танки Abrams. Технику доставили в страну по морю и разгрузили в порту Гдыня.

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