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Tagesschau: Украина стала основным импортером оружия из Германии в 2022 году

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Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

В прошлом году правительство Германии одобрило экспорт вооружений Украине на общую сумму около € 2,25 млрд, что составляет примерно четверть всего объема поставок (€8,35 млрд). Об этом свидетельствуют данные министерства экономики Германии, которые приводит телеканал Tagesschau.

Отмечается, что объем экспорта за прошлый год стал рекордным в истории ФРГ, уступая лишь показателю 2021 года в €9,35 млрд.

Представитель Социал-демократической партии Германии (входит в правительственную коалицию), член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер ранее предостерег власти страны от поставки на Украину немецких танков Leopard 2. По его словам, Германия продолжит придерживаться своей внешнеполитической линии, Киев получит оружие только в координации с партнерами по НАТО. Мюллер подчеркнул, что в ФРГ хотят избежать того, чтобы Североатлантический альянс превратился в прямую сторону конфликта.

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