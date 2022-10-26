Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о новом обмене пленными между Украиной и Россией

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РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев и Москва провели очередной обмен пленными. Об этом сообщает РБК.

Ермак утверждает, что Киев получил девять рядовых и сержантов и одного офицера. Также украинской стороне передали тело американского наемника Джошуа Алана Джонса, который воевал на стороне ВСУ.

В публикации отмечается, что российская сторона об обмене не сообщала. Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил изданию, что у него нет информации по обмену.

Ранее советник главы Луганской народной республики Анна Сорока заявила, что переговоры с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными проходят тяжело.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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