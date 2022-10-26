Замминистра обороны РФ Панков заявил, что не говорил с депутатом Останиной об отсрочках

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Статс-секретарь – замминистра обороны Российской Федерации Николай Панков заявил журналистам, что не разговаривал с депутатом Государственной думы РФ Ниной Останиной «ни сегодня, ни вчера». Об этом сообщает РИА Новости.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Н. Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — заявил Панков.

Ранее глава комитета Государственной думы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина, ссылаясь на разговор с Панковым, сообщила об освобождении от мобилизации отцов двоих детей, чьи жены находятся на 22-й неделе беременности, и отцов детей с инвалидностью вне зависимости от количества детей в семье.

В настоящее время пост в Telegram-канале Останиной отредактирован. В новой версии депутат утверждает, что об отсрочках узнала из разговора с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, который, в свою очередь, получил информацию от Панкова.

«А. В. Картаполов на мой вопрос, внесены ли изменения в Директиву Генштаба, ответил, что заместитель министра обороны Николай Александрович Панков проинформировал его, что изменения по детям-инвалидам и беременным женщинам с 2 детьми приняты», — пишет Останина.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть опыт.

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Мобилизация в России
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