Опубликованы кадры запуска ракеты «Синева» с подводной лодки «Тула»

Минобороны России опубликовало кадры пуска межконтинентальной ракеты Р-29 «Синева» с борта стратегической подводной лодки Северного флота К-114 «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин». Видео размещено в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах видно, как подводная лодка погружается в воду.

После этого показана работа экипажа лодки. Военнослужащий с большой надписью «Командир» говорит: «Боевая тревога, ракетная атака».

Эта команда дублируется по «громкой связи» в других помещениях лодки.

Далее следует приказ: «Личному составу покинуть четвертый и пятый отсеки». Показано, как военнослужащие перебегают в другие отсеки.

«До старта 20 секунд! Открывается шахта номер четыре», после чего на пульте загорается индикатор открытой шахты.

Дале следует отсчет, крупным планом показано, как военнослужащий откидывает защитную крышку и нажимает кнопку «Залп».

Следующий план показывает, как ракета скрывается в облаках.

Подводная лодка «Тула» выполнила пуск в рамках тренировки Стратегических ядерных сил России по нанесению массированного ответного ядерного удара. Учениями руководил президент России Владимир Путин.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в тренировке были также задействованы грунтовые ракетные комплексы «Ярс» и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.