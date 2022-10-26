Опубликованы кадры запуска ракеты «Синева» с подводной лодки «Тула»

Минобороны России опубликовало кадры пуска межконтинентальной ракеты Р-29 «Синева» с борта стратегической подводной лодки Северного флота К-114 «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин». Видео размещено в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах видно, как подводная лодка погружается в воду.

После этого показана работа экипажа лодки. Военнослужащий с большой надписью «Командир» говорит: «Боевая тревога, ракетная атака».

Эта команда дублируется по «громкой связи» в других помещениях лодки.

Далее следует приказ: «Личному составу покинуть четвертый и пятый отсеки». Показано, как военнослужащие перебегают в другие отсеки.

«До старта 20 секунд! Открывается шахта номер четыре», после чего на пульте загорается индикатор открытой шахты.

Дале следует отсчет, крупным планом показано, как военнослужащий откидывает защитную крышку и нажимает кнопку «Залп».

Следующий план показывает, как ракета скрывается в облаках.

Подводная лодка «Тула» выполнила пуск в рамках тренировки Стратегических ядерных сил России по нанесению массированного ответного ядерного удара. Учениями руководил президент России Владимир Путин.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в тренировке были также задействованы грунтовые ракетные комплексы «Ярс» и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть