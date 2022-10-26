Начальник Генштаба ВС РФ перечислил технику, задействованную в учениях СЯС

В тренировке российских стратегических ядерных сил (СЯС), которая прошла в среду, 26 октября, принимали участие наземные ракетные комплексы «Ярс», подводная лодка «Тула» и стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Их перечислил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-24 «Ярс» способен запускать межконтинентальную ракету с четырьмя боеголовками мощнностью до 500 килотонн.

Подводный крейсер К-114 «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин» несет на борту 16 межконтинентальных ракет Р-29 «Синева» и «Лайнер», каждая из которых несет от 4 до 10 боевых блоков мощностью 100-500 килотонн каждый.

Ту-95МС может нести фугасные и ядерные бомбы и авиационные ракеты с обычной или ядерной боеголовкой, в том числе новейшие Х-101.

Ранее сообщалось, что под руководством президента России Владимира Путина была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил ядерного сдерживания по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В ходе тренировки были произведены практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Путин понаблюдал за тренировкой и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу.