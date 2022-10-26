В Минобороны Литвы заявили о невозможности передать Украине гаубицы и ЗРК NASAMS

Командующий ВС Литвы Рупшис заявил о невозможности передать Украине гаубицы и системы ПВО

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Кадр из видео/YouTube

Командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что республика не может предоставить Украине свои гаубицы и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, передает ТАСС.

Он обосновал это тем, что Литва должна быть обеспечена оружием, в противном случае она не сможет выполнять поставленные задачи, в том числе в рамках НАТО. Рупшис призвал прекратить «раздевать» литовскую армию и найти другие варианты помощи Киеву.

Решение о передаче Украине гаубиц и NASAMS должно быть оглашено на ближайшем заседании государственного совета обороны.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны — члены НАТО обеспечить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО).

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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