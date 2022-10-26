Песков прокомментировал сообщения о том, что мобилизованные сами покупают себе экипировку

Песков пообещал, что вопрос с экипировкой для мобилизованных будет решен

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мобилизованные сами покупают себе экипировку — он признал наличие этой проблемы и добавил, что созданный Владимиром Путиным Координационный совет по вопросам обеспечения СВО будет решать в том числе эти проблемы.

«Создан [координационный] совет, вчера было заседание, Путин выступал перед его членами. Действительно имели место проблемы с экипировкой, но принятые меры дают результаты. Регионы подключаются в процесс обеспечения экипировкой. Теперь комиссия будет этим заниматься, [министр промышленности и торговли] Денис Мантуров отвечает за это в рамках большого координационного совета, меры принимаются, проблемы будут ликвидированы», — заявил Песков.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал итоги совещания президента России Владимира Путина с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Он отметил, что Россия имеет необходимый опыт и средства для перестройки экономики на «военные рельсы».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть