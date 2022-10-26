Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мобилизованные сами покупают себе экипировку — он признал наличие этой проблемы и добавил, что созданный Владимиром Путиным Координационный совет по вопросам обеспечения СВО будет решать в том числе эти проблемы.

«Создан [координационный] совет, вчера было заседание, Путин выступал перед его членами. Действительно имели место проблемы с экипировкой, но принятые меры дают результаты. Регионы подключаются в процесс обеспечения экипировкой. Теперь комиссия будет этим заниматься, [министр промышленности и торговли] Денис Мантуров отвечает за это в рамках большого координационного совета, меры принимаются, проблемы будут ликвидированы», — заявил Песков.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал итоги совещания президента России Владимира Путина с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Он отметил, что Россия имеет необходимый опыт и средства для перестройки экономики на «военные рельсы».