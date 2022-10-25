Депутат Новиков заявил, что скончавшийся экс-глава Пентагона Картер несет ответственность за гибель людей

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что бывший глава Пентагона Эштон Картер, скончавшийся во вторник, во время своей работы выполнял задачи американской элиты, связанные с «обеспечением мирового господства».

«Он был представителем той системы, которая создана в Соединенных Штатах Америки, политико-административной системы, соответственно, выполнял те задачи, которые перед ним ставились американской элитой. Поскольку эта американская элита представляет интересы наиболее крупного американского, то есть мирового, капитала, опираясь на всю мощь государства под названием Соединенные Штаты Америки, эта элита формулировала задачи и стремилась решить все задачи, связанные с обеспечением мирового господства. Поэтому этот человек был непосредственно вовлечен в реализацию тех стратегий, которые Вашингтон формулировал и выполнял», — заявил он.

По словам Новикова, Картер принимал участие в «агрессивных операциях» США, проходивших за пределами территории Америки, поэтому его можно считать отчасти ответственным за их последствия, в том числе за гибель людей.

«Он оказывался причастным к самым агрессивным операциями за пределами территории США, следовательно, с одной стороны несет ответственность за эти авантюры, за их последствия, за гибель людей, которыми порой сопровождалась эта деятельность, за взлом государственности целого ряда стран. Но все это он реализовывал как карьерный специалист в рамках своего понимания профессионализма, и поэтому считать его главным ответственным за эти события не приходится. Американская элита при всех тех конфликтах, которые идут внутри, особенно по поводу пути внутриполитического развития между республиканцами и социал-демократами, внутри этих партий, в том, что касается осуществления курса, связанного с реализацией планов американской гегемонии в мире, они все достаточно консолидированы. Поэтому нам предстоит еще немало испытаний, связанных с американской линией на мировой арене», — добавил он.

Эштон Картер, занимавший пост министра обороны США с 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года, скончался во вторник в возрасте 68 лет. Занимая пост министра обороны, Картер координировал проведение операций американского военного контингента в Ираке, Сирии, Афганистане и Ливии, а также действия международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).