Президент Гвинеи-Бисау обратился к Путину с просьбой о поставке фрегатов и вертолета

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о поставке фрегатов и вертолета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Умару Сисоку Эмбало, Гвинея-Бисау хотела бы получить большие корабли в распоряжение для военных морских сил. Он поинтересовался у Путина, сможет ли Российская Федерация предоставить такие корабли.

«И затем мы посмотрим, как можем заплатить за эти фрегаты. Может быть, сможем еще также выписать вертолет», —  сказал Умару Сисоку Эмбало.

В ответ на это Путин заявил, что этот вопрос будет обсужден.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 25 октября в Москве проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало.

Отмечается, что главы двух государств планируют обсудить развитие отношений между их странами, а также затронуть международные вопросы.Также будут обсуждены вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия-Африка (июль 2023 года, Санкт-Петербург).

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