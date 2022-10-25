ЦНИИточмаш строит второй образец новейшей артустановки «Лотос» для ВДВ

ЦНИИточмаш строит второй образец плавающего самоходного артиллерийского 120-мм орудия 2С42 «Лотос», чтобы проверить на госиспытаниях, как она будет взаимодействовать с уже созданной аналогичной самоходкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, госиспытания двух орудий запланированы на конец 2023 года.

Самоходное орудие «Лотос» разрабатывают для ВДВ на замену советской 120-мм артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона». В основе «Лотоса» — шасси БМД-4М, на котором установлена автоматизированная башня со 120-мм орудием. Она сочетает в себе возможности пушки, гаубицы и миномета.

Ранее в Минобороны России рассказали о ремонте техники ВДВ в зоне СВО.

После ремонта техника отправляется на испытания, затем возвращается на передовую. Сейчас на ремонте находятся автомобиль КамАЗ-5350, боевая машина десанта БМД-4М и другая техника, которая ремонтируется за сутки.

До этого сообщалось, что российские военные в зоне специальной военной операции получили новые защищенные автомобили 4386 «Тайфун-ВДВ» с колесной формулой.

«Тайфун-ВДВ», оснащенные дистанционно управляемыми боевыми модулями БМ-30-Д (32Б01) разработки АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»», с 30-мм автоматической пушкой 2А42 в кожухе и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТМ в зоне проведения СВО на Украине.