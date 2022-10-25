В результате стычки с израильтянами на Западном берегу три палестинца погибли, 19 пострадали

По меньшей мере три палестинца погибли, 19 пострадали в результате столкновения с израильскими военными в городе Наблус, который расположен на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минздрава Палестины в социальной сети.

Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter сообщила, что силы безопасности страны начали действовать в районе города Наблус.

С 10 апреля Израилем ведутся ежедневные операции и рейды на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства. Израиль напомнил, что они унесли жизни 20 человек.

По данным Минздрава Палестины, с начала года в столкновениях погибли свыше150 арабов.

Ранее Китай призвал Израиль к спокойствию и выступил против изменения статус-кво Иерусалима. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 181 от 29 ноября 1947 года предполагала, что международное сообщество возьмет под свой контроль будущее Иерусалима. В 1949 году Израиль объявил Иерусалим своей столицей.