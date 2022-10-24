Власти Херсона объявили о формировании территориальной обороны

close
100%
РИА «Новости»

Власти Херсона объявили о формировании территориальной обороны.

В администрации Херсонской области напомнили, что правоохранительные органы продолжают обеспечивать безопасность в городе, и все желающие могут перебраться на левый берег Днепра в любой момент.

«В то же время для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в Telegram-канале херсонской администрации.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска в скором времени освободят три подконтрольных Киеву региона.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть