Власти Херсона объявили о формировании территориальной обороны.

В администрации Херсонской области напомнили, что правоохранительные органы продолжают обеспечивать безопасность в городе, и все желающие могут перебраться на левый берег Днепра в любой момент.

«В то же время для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в Telegram-канале херсонской администрации.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска в скором времени освободят три подконтрольных Киеву региона.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.