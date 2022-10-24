Власти Новой Каховки заявили об обстреле города со стороны ВСУ

Украинские военные в ночь на понедельник, 24 октября, продолжили обстрелы Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города со ссылкой на «Новокаховскую правду».

В сообщении сказано, что изначально прозвучало восемь взрывов, а затем еще четыре. Отмечается, что «работает ПВО ВС РФ».

Кроме того, за час до этого, по данным городской администрации, было слышно еще десять взрывов.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявлял, что вооруженные силы Украины подвергли ракетному обстрелу Новую Каховку.

22 октября Леонтьев сообщал, что украинская армия применила все имеющиеся в своем распоряжении ракеты при обстрелах Каховской гидроэлектростанции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.