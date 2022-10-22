«Подъем»: в Якутске во время застолья убили и расчленили мужчину, вернувшегося из зоны СВО

В Якутске во время застолья убили и расчленили мужчину, вернувшегося из зоны специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

В публикации отмечается, что, по данным Следственного комитета России, были задержаны двое подозреваемых в убийстве — 23-летний и 31-летний мужчины.

«Они познакомились с военнослужащим, недавно вернувшимся из зоны СВО, выпили с ним бутылку водки, но поссорились – и в итоге убили его, разрубили тело, разложили по пакетам и вынесли на мусорку», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что останки мужчины обнаружили в мусоровозе и в квартире убийц. Им предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб мобилизованный отец троих детей Андрей Хомиченко из Читинской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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