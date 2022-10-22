Минобороны РФ сообщило об уничтожении производства частей украинских «Нептунов» в Харькове

Минобороны: ВКС России уничтожили головные части украинских ракет «Нептун» в Харькове

Министерство обороны РФ сообщило об ударе Воздушно-космических сил по цехам оборонного предприятия «Коммунар», расположенного в городе Харькове. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате удара были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», которые изготавливали на этом предприятии.

21 октября сообщалось, что российские военные уничтожили в Херсонской области ангар ВСУ с иностранной техникой.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция РФ, о ее начале объявил в феврале президент РФ Владимир Путин. Главными целями спецоперации он назвал прекращение геноцида народа Донбасса.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Путин подчеркнул, что они стали ответом на теракт на Крымском мосту, организаторами которого он назвал украинские спецслужбы, а также попыток теракта на Курской и Запорожской АЭС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть