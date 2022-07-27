Полянский призвал ООН ввести оружейное эмбарго против Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что для контроля за поставками оружия на Украину необходимо ввести со стороны Организации Объединенных Наций эмбарго в отношении этой страны. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой «Известия».

«Для контроля за поставками оружия на Украину со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совбеза», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что страны Запада этого никогда не допустят.

Вопросы же поставок оружия Киеву со стороны этих государств российская сторона неоднократно поднимала и будет дальше поднимать в Совете Безопасности ООН, добавил Полянский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оружие, которое США поставляет на Украину, не сможет остановить Россию и помешать ей достичь своих целей на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.