МВД ЛНР сообщило о 30 тысячах военных ВСУ в районе Славянска, Краматорска и Константиновки

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что в районе Славянска, Краматорска и Константиновки насчитывается порядка 30 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Предварительно я могу сказать, что концентрация в районе Славянска, Краматорска, Константиновки — порядка 30 тыс. это точно будет, если не больше», — сказал Киселев.

Он также отметил, что эта цифра может быть в разы больше, так как там еще находятся наемники.

20 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что в Славянске замечены группы украинских боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.