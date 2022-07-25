Китайская компания купила землю возле армейской базы в США и напугала военных

Американские военные ввели повышенный режим безопасности на военной базе ВВС США Гранд-Фокс в Северной Дакоте, рядом с которой купили землю «фирмы, связанные с коммунистическим режимом». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, участок в Гранд-Форксе занимает 300 акров (121 гектар) и предназначен для выращивания кукурузы — компания Fufeng Group сообщила, что построит там завод по переработке этого злака.

Однако американские военные считают, что, Китай с этого участка будет перехватывать систему управления беспилотниками, которые активно используются на Гранд-Фоксе.

Кроме того, на этой базе работают средства передачи данных на спутники. Майор ВВС Джереми Фокс, который несет службы на этой базе, написал в служебной записке, что такие перехваты представили бы серьезный риск национальной безопасности США.

«Пассивный сбор этих сигналов будет незаметен, поскольку для этого потребуются обычные антенны, настроенные на правильные частоты. Это создает серьезную уязвимость для наших объектов», — написал майор.

Главный операционный директор Fufeng USA Эрик Чутораш заявил, что компания «совершенно точно не будет шпионить за военными объектами США».

«Мы работает в соответствии с законодательством США, я гражданин США, я вырос здесь и прожил всю свою жизнь, и я не собираюсь заниматься какой-либо шпионской деятельностью или быть связанным с компанией, которая занимается этим, и моя команда думает так же», — приводит издание слова представителя компании, купившей участок.

Однако, законодатели не верят в чистоту помыслов китайских фермеров — сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер и сенатор-демократ от Вирджинии Марк Уорнер высказались против близости китайских полей к авиабазе.

«Я думаю, что мы сильно недооцениваем, насколько эффективно они собирают информацию, собирают данные, используют их в гнусных целях, и поэтому я бы не хотел, чтобы Коммунистическая партия Китая вела дела у меня на заднем дворе», — сказал сенатор Кевин.

Сенатор от Флориды Марко Рубио назвал покупку Fefung в Северной Дакоте примером угрозы безопасности, которую «необходимо устранить».

«Опасно, глупо и недальновидно позволять Коммунистической партии Китая и ее марионеткам покупать землю рядом с военными объектами США», — сказал Рубио.

Отчет Министерства сельского хозяйства США за 2018 год показал, что сельскохозяйственные владения Китая в США и других странах с 2009 года увеличились в десять раз. В 2019 году объем принадлежащих Китаю сельхозземель в США составил 192 тыс. акров (77,6 тыс. га).

Впрочем, мэр Гранд-Фокса Брэндон Боченски заявил, что по его данным, бюджет фермерской компании не позволяет разместить на участке «аппарат для сбора разведданных». Зато строительство завода по переработке кукурузы позволяет создать около 200 рабочих мест.