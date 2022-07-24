В Госдуме предупредили, что армии НАТО могут столкнуться с имиджевыми проблемами из-за Украины

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что у вооруженных сил стран НАТО могут возникнуть имиджевые проблемы из-за ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

Депутат указал, что в настоящее время Россия противостоит не только США, но и всему Североатлантическому альянсу. По его словам, то, что сейчас началось в Соединенных Штатах — отказы добровольцев идти в армию, это затронет и страны НАТО.

«Самое страшное для армии США и стран альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности, еще впереди», — считает парламентарий.

Он также выразил мнение, что имиджевые потери армий США и сил НАТО вырастут, когда специальная военная операция РФ на Украине «приобретет окончательные контуры». В первую очередь, как полагает политик, проблемы коснутся «территориально ближайших» к России государств.

Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявлял, что ВС США столкнулись с недобором рекрутов из-за отказа американцев служить.

По его мнению, американские военные «заговорили на языке левых», что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало «уменьшение числа американцев, поступающих на службу».

Чанг также заявил, что США стоят перед непростым выбором — сокращения численности войск или перехода на обязательный призыв в армию.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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